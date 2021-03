A TuttoSport, Carlo Pinsoglio ha svelato i soprannomi dei suoi compagni. Ma è emerso anche il suo, datogli direttamente da... Ciro Immobile! "Show è il soprannome che ho dato a Bernardeschi - il racconto del terzo portiere bianconero -. All’inizio era BernaShow, adesso solo Show. Non do soprannomi a tutti... Federico Chiesa è il Fenicottero Rosa! Chiellini è Giorgiao Meravigliao. Io ero Grissino? Sì! Me l’aveva appioppato Immobile quel soprannome, perché effettivamente ero molto magro".