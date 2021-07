. Questo è quantopersarà necessario un intervento chirurgico. Che dovrebbe tenere. E siccome di tempo se n’è perso fin troppo, ora- Di tempo perso forse è giusto parlare, anche se dettato dalla vTutto nasce il 16 dicembre 2020, Juve-Atalanta, quando Romero interviene in modo scomposto su Arthur.Prima Arthur gioca sul dolore, poi dà il via a terapie conservative che gli permettono di rientrare in tempo per il ritorno degli ottavi di Champions.Quella presa ha portatoquando ci sarebbe stato il tempo necessario per smaltire la degenza e farsi trovare pronto per l’inizio del campionato, anche per prudenza,.Invece il tentativo ultimo di evitare l’operazione è andato a vuoto, alla ripresa dell’attività la decisione più beffarda.