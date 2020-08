Cristiano Ronaldo vuole un numero nove diverso da Arek Milik. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ha suggerito alla dirigenza il nome di Edin Dzeko graditissimo per caratteristiche, tipo di gioco. Tanto che Andrea Pirlo lo approva ed è la sua prima scelta. Non semplice la trattativa con la Roma che spinge per tenere Dzeko, lavori in corso per sbloccare la questione sull'asse Torino-Roma. Il preferito di CR7 è il bosniaco.