La Juventus non vuole perdere Adrien Rabiot a parametro zero. Il club bianconero è pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno al centrocampista francese, in scadenza di contratto a giugno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarà decisiva la possibilità di giocare in Champions League e la permanenza di Allegri.