Perché la qualificazione nella competizione europea regina resta fattore fondamentale anche in termini di programmazione, prima di tutto interna e poi di conseguenza anche per il mercato. La Juve ha un motivo in più, anche due, per conquistare un posto per la prossima Champions. Attraverso il campionato o l'Europa League.Mamma Veronique è sempre presente, spesso anche in Continassa, l'apertura ad aspettare che la Juve sia pronta a presentargli l'offerta giusta c'è ancora, tanto ogni settimana che passa fa semplicemente aumentare l'appeal e la forza in sede di trattativa anche sul mercato internazionale.: investimento sostenibile perché perdere Rabiot a zero imporrebbe di sostituirlo non si sa bene come, giocatori di pari livello e pari costo sul mercato forse non ce ne sono più o non ce ne sono ancora.con i tempi che si presuppongono lunghi per quel che riguarda il secondo filone,. Pure Calvo lo ha spiegato chiaramente: “Rabiot non lo scopriamo oggi, sicuramente è un giocatore molto forte che quest'anno sta rendendo benissimo. Lui ha fatto delle dichiarazioni poche settimane fa in cui come Di Maria ha spiegato quanto si trova bene alla Juventus e questo, ripeto, è per noi motivo di grande orgoglio. Sul futuro stiamo ragionando insieme, senza fretta, lui sa quanto teniamo a lui, noi sappiamo quanto lui si trova bene con noi, ci sono ancora tante incognite sul nostro futuro, sia da un punto di vista sportivo che extra sportivo, per cui nelle prossime settimane, aspettando anche il verdetto del Collegio di Garanzia che per pianificare il nostro futuro sarà importante, parleremo con tutti i giocatori per definire insieme il futuro”.