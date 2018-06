La Juventus e Mattia Perin sono sempre più vicini.



Questo pomeriggio il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e l'agente del portiere del Genoa si sono incontrati a Milano per definire l'offerta da presentare alla dirigenza rossoblù.



Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport sul proprio sito internet, la Juve sarebbe disposta a versare nelle casse del Grifone non più di 12/13 milioni di euro cash, senza aggiungere alcuna contropartita tecnica come invece ipotizzato nelle scorse settimane.



Nessun prestito né tantomeno cessione per i vari Sturaro, Mandragora, Kean e Audero ma solo moneta sonante, seppure in quantità molto distante da quella richiesta dalla società ligure.



Ora la palla passa però nel campo del Genoa che proverà a rilanciare, magari proponendo proprio uno dei giocatori sopraccitati come integrazione alla proposta bianconera.



Ad ogni modo le parti si rincontreranno all'inizio della prossima settimana, molto probabilmente martedì, nella speranza di arrivare finalmente alla tanto attesa fumata bianca.