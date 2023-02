Le statistiche sono così, a volte raccontano niente e a volte tutto, ma vanno sempre considerate. La Gazzetta dello Sport prende in esame un dato molto significativo, quello relativo al passaggio dai quarti alle semifinali di Coppa Italia: quando la Juventus gioca in casa, si qualifica nove volte su dieci. Questo è quanto scrive la Rosea.



“La Juve è una vera e propria specialista dei quarti di finale di Coppa Italia, quando li gioca in casa. Da quando questa fase è tornata a essere sfida secca, dalla stagione 2008-2009, i bianconeri hanno passato il turno in nove delle dieci occasioni in cui sono scesi in campo allo Stadium: l’unica sconfitta risale al 27 gennaio 2011, quando venne eliminata dalla Roma: 0-2 con gol di Vucinic e Taddei”.