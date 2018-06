La Juventus cambierà molti dei suoi calciatori in estate e tanti volti cambieranno anche in attacco. Morata (al momento in pole), Martial e Mauro Icardi sono i nomi che la Juve sta monitorando per rafforzare il proprio reparto offensivo. Come riporta Ilbianconero.com, però, la Juve riuscirà ad acquistare uno o più attaccanti soltanto nel caso in cui prima ci siano delle partenze nel pacchetto avanzato. In questo senso c'è Gonzalo Higuain che interessaal Chelsea, mentre Mandzukic è nel mirino del Manchester United.