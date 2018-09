Oggi è arrivato il suo primo gol in Serie A in questa stagione e nelle prossime ore firmerà un nuovo contratto con la Lazio.che nonostante il pressing del suo entourage, non avrà una clausola rescissoria nel nuovo accordo con la Lazio. Chi vorrà prenderlo, la prossima estate, dovrà mettersi sedersi attorno a un tavolo per trattare con Claudio Lotito. Sul calciatore ci sono anche Milan, Real Madrid e Manchester United.