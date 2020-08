Primo giorno da calciatore della Juventus per Weston McKennie, arrivato di primo mattino al J Medical per sottoporsi alle visite mediche, dopo il raggiungimento dell'accordo tra il club bianconero e lo Schalke 04 sulla base di un prestito oneroso di 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Questa opzione si tramuterà in obbligo, qualora il calciatore statunitense disputasse il 60% delle partite della prossima stagione. Previsti infine una serie di bonus fino a un massimo di 7 milioni in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.







Completato l'iter delle visite, McKennie si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.