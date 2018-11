Leonardo Bonucci partirà dalla panchina nel match di questa sera contro il Milan. Secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe stato lo stesso Bonucci a chiedere di non scendere in campo contro la sua ex squadra mentre secondo Sky Sport la scelta di Allegri è esclusivamente tecnica. Il tecnico bianconero - riporta Sky Sport - ha preferito far riposare Bonucci che ha giocato tutte le partite a partire dalla trasferta di Frosinone al cospetto di un Benatia che, invece, ha un minutaggio molto minore rispetto all'ex centrale rossonero.