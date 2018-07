Leonardo Bonucci in questo momento è la prima scelta per rinforzare la difesa della Juventus. Una conclusione alla quale il management bianconero - come racconta La Stampa - è arrivato dopo aver verificato anche le difficoltà su altri nomi: Diego Godin sembra destinato al rinnovo con l'Atletico Madrid, Savic non riscalda particolarmente gli animi mentre l'Ajax per De Ligt ha pretese eccessive. Bonucci, il cui valore è ben noto, rappresenta una garanzia e riportarlo a Torino non sembra presentare controindicazioni.