Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain non è convinto del trasferimento al Milan. Il problema non è solo la buonuscita che chiede alla Juve ma anche la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante le rassicurazioni di Leonardo, che ha spiegato gli impegni dei rossoneri con l'Uefa per rispettare il Financial Fair Play, l'argentino teme che tra un anno la società possa passare dalle mani di Elliott a quelle di altri compratori e, di conseguenza, possano cambiare i progetti per il futuro.