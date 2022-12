Fra i presenti all'Assemblea degli Azionisti della Juventus c'era anche Luciano Moggi, invitato dopo tanto tempo anche a prendere parola da parte di Andrea Agnelli con un discorso che troverete qui sotto denso di significati e al termine del quale ha consegnato la chiavetta usb con i segreti di Calciopoli all'ormai ex-presidente. Ma perché l'ex dg bianconero era presente? La risposta è semplice perché in passato Moggi, così come Giraudo e Bettega gli altri membri della triade, erano entrati in possesso di un pacchetto azionario del club. Essendo azionista, seppur di minoranza, Moggi ha da sempre avuto ogni diritto di prendere parte all'Assemblea.