Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport il maxi scambio Caldara-Higuain-Bonucci rischia di saltare a causa del mancato accordo tra i rossoneri e l'attaccante argentino mentre la Juve ha già l'ok del suo ex difensore. ​ "In questo nervosismo latente - scrive Tuttosport - sta spuntando l'ipotesi che nessuno si muova,il Milan a un problema economico e forse anche ambientale. Perché l'intenzione di Bonucci di lasciare i rossoneri è palese da qualche giorno mentre la permanenza di Higuain in bianconero creerebbe meno imbarazzo."