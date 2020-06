Secondo ESPN, Cristiano Ronaldo finirà la sua carriera in MLS dopo la fine del contratto con la Juve nel 2022. "Un paio di anni fa mi ha detto che probabilmente chiuderà in America. Non è sicuro al 100%, ma è probabile", ha dichiarato l'ex compagno di squadra di CR7 Nani. Sulle sue tracce c'è soprattutto l'LA Galaxy, ex formazione di Zlatan Ibrahimovic.