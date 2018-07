Come riferito da Sky Sport, l'incontro odierno tra Genoa e Juventus per Andreaè servito per discutere delle tempistiche sul passaggio del giovane attaccante in rossoblù. Dopo la tourneè americana, l'ex Ascoli passerà ufficialmente ai liguri, bisognerà quindi aspettare il 6 agosto giorno di rientro dei bianconeri in Italia.