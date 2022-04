Federico Chiesa inizia a vedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esterno della Juve potrebbe riunirsi alla squadra di Massimiliano Allegri a settembre, per poi tornare in campo a ottobre. Il tutto, comunque, è condizionato dagli esami a cui il calciatore si sottoporrà di settimana in settimana, per monitorare il percorso di recupero fisico che sta per entrare nella fase due, quella di riatletizzazione.