Pjanic, Matuidi e Bentancur sono costretti agli straordinari in casa Juve ma presto Massimiliano Allegri potrà tornare a contare su più scelte a centrocampo. Emre Can, infatti, è tornato ad allenarsi alla Continassa dopo l'operazione alla tiroide sostenuta a Francoforte. Il tedesco si sta riatletizzando e dovrebbe essere in grado di giocare 20-25 minuti entro i prossimi dieci giorni. Al massimo due settimane. La tabella di marcia è decisa. Il conto alla rovescia di Emre Can è iniziato. E anche quello di Allegri.