Sulla carta dovrebbe essere un mese decisivo per le cessioni perché entro la fine di giugno i club europei devono avere il bilancio in ordine con relative plusvalenze in modo da rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Sulla carta, appunto, perché a causa del coronavirus questo non è un anno normale, con tutto ciò che ne consegue, dal campo al mercato. ​La data del 30 giugno, quindi, potrebbe slittare di un mese o due permettendo alla Juve e agli altri club di avere maggior tempo a disposizione per mettere a bilancio le plusvalenze necessarie per essere in regola con il Fair Play Finanziario.