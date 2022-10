Evan Ndicka, difensore centrale dell'Eintracht Francoforte ha suscitato interesse di diversi club. In Italia ci sono la Juventus e la Roma mentre secondo Bild, anche il Siviglia di Monchi lo vorrebbe. Dalla Germania parlano di una valutazione di 15 milioni di euro per ingaggiarlo a gennaio. Il giocatore è in scadenza di contratto.