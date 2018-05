Secondo La Gazzetta, il rapporto tra Gonzalo Higuain e Max Allegri non è più come un tempo. Ma quanto vale davvero il Pipita per la Juventus? "Dopo la spesa, nel 2016, di 90 milioni di euro, il valore giusto per non creare minusvalenza due anni dopo sarebbe - ammortamento compreso - attorno ai 63 milioni", si legge sulla rosea.