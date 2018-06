La Juve vuole puntare ancora su Daniele Rugani, ma il difensore non è considerato un vero e proprio "incedibile". L'ex Empoli, come riporta ilBiancoNero.com, potrebbe lasciare il club campione d’Italia in caso di possibile inserimento nell’affare per Milinkovic-Savic con la Lazio. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro.