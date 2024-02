Juventus, Ederson mette tutti d'accordo: l'Atalanta fa il prezzo

Marco Demicheli

Allegri, Giuntoli, tutti quanti. Il nome di Ederson riceve sì unanimi dalle parti della Continassa. La Juventus del futuro, nelle idee della parte tecnica e di quella dirigenziale, vorrebbe ripartire con il centrocampista dell'Atalanta nel motore. Qualche contatto, qualche sondaggio tra le parti c'è già stato: il classe '99 piace tanto, unisce capacità di interdizione, qualità negli inserimenti e gol. Proprio come il compagno di reparto Koopmeiners, altro nome che a Torino conoscono molto bene e apprezzano.



LA DEA FA IL PREZZO - L'Atalanta ha le idee chiare, in estate partirà al massimo uno tra il brasiliano, l'olandese e Scalvini, i tre gioiellini (insieme a De Ketelaere) di questa stagione nerazzurra. E la base d'asta, per i due centrocampisti, è la stessa: almeno 50 milioni di euro. Messaggio chiaro e forte alla Juve e a tutti i club - soprattutto in Premier League - interessati.