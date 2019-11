John Elkann, numero uno di Fca, a margine dell'Investor Day in occasione dei primi dieci anni di Exor del gruppo Agnelli, parla anche della Juventus. Queste le parole di Elkann: "Abbiamo voluto dare alla Juventus le risorse necessarie affinché sia leader mondiale non solo oggi, ma anche domani, per prendere parte al grande cambiamento che sta avvenendo in Europa. La Juventus è leader nel mondo del calcio. La Juventus pensiamo che sia leader nel calcio mondiale e vogliamo sostenerla perché continui a esserlo nel futuro. E se uno vede anche la crescita di valore, questo è condiviso anche come investitori".