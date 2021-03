La positività di Rodrigo, arrivata proprio giovedì sera, si aggiunge a una lista di indisponibili che tra infortuni e squalifiche è sempre infinita: Leonardo, MatthijsGiorgioJuanGianlucaPauloPoi ci sono quelli che stringono i denti: Alvaro Morata, Weston McKennie, Aaron Ramsey. Bastano? La speranza è ovviamente quella di non ritrovarsi a fare i conti con altre situazioni sgradevoli, in quattro giorni la Juve si gioca (quasi) tutto contro Lazio e Porto,. Qualche risposta in più la darà Andrea Pirlo in conferenza stampa, intanto la situazione verso Lazio e Porto è la seguente.– Verso almeno un posto in panchina Cuadrado, quasi pronti ma probabilmente risparmiati Bonucci e De Ligt. Così la formazione più o meno obbligata sembra poter essere la seguente:Altri elementi della prima squadra al 100% d'altronde non ce ne sono.– Qualche giorno in più potrebbero bastare per avere almeno a disposizione anche Chiellini e Arthur, mentre Cuadrado partirà dal 1' così come Bonucci e De Ligt o almeno uno dei due. Ad oggi la probabile formazione anti-Porto sembra la seguente, con il jolly Cuadrado che se schierato in difesa o a centrocampo può far cambiare diverse posizioni.