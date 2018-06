La Juventus ha tre questioni in sospeso con l'Empoli. Secondo Il Tirreno, nel weekend c'è stato un colloquio tra i due club per Arnel Jakupovic, Marco Olivieri e Giuseppe Montaperto. Olivieri e Montaperto verranno riscattati per una cifra complessiva di 3 milioni di euro per poi proseguire tra Primavera e un prestito. Jakupovic, invece, resta una questione da definire, anche se i bianconeri lo vogliono confermare il prossimo anno.