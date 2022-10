Di seguito i principali episodi arbitrali dell'anticipo di Serie A tra Juventus ed Empoli, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium.



ARBITRO: FABBRI



ASSISTENTI: DEL GIOVANE – LOMBARDO



IV: CAMPLONE



VAR: NASCA



AVAR: RANGHETTI



11' - Sul tiro di Moise Kean, il pallone finisce sul braccio di De Winter ma solo dopo aver toccato il ginocchio del difensore. Vlahovic protesta per un possibile calcio di rigore ma giusto non assegnarlo.