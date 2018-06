Emre Can è pronto a iniziare la propria avventura alla Juventus. Il centrocampista tedesco è atteso a Torino nel fine settimana, o al massimo all'inizio della prossima, per chiudere definitivamente l'affare e apporre la firma sul contratto quadriennale da 5 milioni di euro più bonus che lo aspetta. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, Emre Can si sente già bianconero ed è carichissimo per iniziare la stagione d'esordio con la Vecchia Signora. Tanto che starebbe convincendo Sami Khedira a restare alla Juventus anche nella prossima annata.