Un addio che sa di sconfitta sia per Emre Can che per la Juventus che comunque incasserà 26 milioni dalla cessione del centrocampista tedesco del Borussia Dortmund. Diciotto mesi di alti e bassi per l'ex stella del Liverpool che inizierà un nuovo capito della sua carriera a casa, in Germania, dove vuole mantenere il suo posto in Nazionale per Euro 2020. Alla Juve era diventato un oggetto misterioso: calciatore meno utilizzato in rosa, fuori dalla lista Champions.