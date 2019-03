Il centrocampista della Juve Emre Can ha parlato ai microfoni di Juventus TV dopo il successo per 2-1 dei bianconeri sul Napoli:



Una bella vittoria, una gara difficile.



"Sì, vittoria molto bella e molto difficile. Sono molto contento, ma penso avremmo potuto fare meglio oggi, ma alla fine abbiamo vinto e siamo felici."



La tua migliore partita quest'anno?



"No, non lo so. Provo ad aiutare la squadra, so che in passato avrei potuto fare meglio, ora mi sento meglio e piano piano potrò dare il mio meglio. Ho solo provato ad aiutare la squadra."



Una vittoria importante per lo scudetto.



"Sì, molto importante. Sappiamo di avere molti punti di vantaggio, ma abbiamo ancora molte gare da giocare e siamo concentrati per vincerle."