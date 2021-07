Federico Chiesa è un giocatore incedibile per la Juventus, un punto fermo per il nuovo ciclo che vuole costruire la squadra bianconera. E arrivano altre notizie di offerte da 100 milioni di euro rifiutate dalla Juventus: secondo la Gazzetta dello Sport è il Liverpool l'ultimo club in ordine di tempo che si è visto chiudere la porta in faccia per l'esterno offensivo azzurro.