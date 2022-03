Fabio Miretti ha esordito oggi con la Juventus in Serie A: ecco le parole del giovane centrocampista alla tv ufficiale del club bianconero:



"Esordire in Campionato qui, nel nostro stadio, per me che sono juventino da sempre è un'emozione indescrivibile. Poi l'esordio arriva al termine di una settimana importante, in cui con l'Under 19 abbiamo scritto una piccola pagina di storia del club, arrivando alla Final Four di Youth League. Qui mi trovo sempre benissimo, il Mister e tutti i compagni mi mettono nelle condizioni di lavorare ed esprimermi nel migliore dei modi. Quel che mi colpisce di più della squadra è l'attenzione con cui i miei compagni curano i dettagli per dare sempre il massimo".