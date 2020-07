riportando l'Inter del grande ex Antonio Conte a 6 punti di distanza, con ancora 5 partite di campionato da disputare. L'ultimo episodio negativo che racconta il, che ha raccolto la miseria di 2 punti nelle ultime 3 giornate e un fardello non indifferente di 9 reti sul groppone., a partire dalla sfida con la Lazio di lunedì prossimo che, se non fosse stato per l'incredibile crollo della banda Inzaghi, sarebbe oggi il vero spareggio per l'assegnazione del titolo.- che hanno seguito la sessione di allenamento -, per cercare di comprendere i motivi del recente calo e come uscire da quei momenti di blackout all'interno delle partite che sono costati punti preziosi e hanno dato la sensazione di una Juve mai così fragile.- Un vertice (di crisi?) per ritrovare le energie mentali, perché quelle fisiche appaiono oggi vicine alla riserva complice qualche infortunio di troppo, e mettere nel mirino anche i decisivi match di Champions League ad agosto.- seppur con un possibile scudetto in più -in caso di accesso alla Final Eight della massima competizione. Tutti uniti, ma anche tutti in discussione, in un finale di stagione mai così importante a Torino e dintorni.