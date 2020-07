Attraverso il report dell'allenamento odierno dal sito ufficiale della Juventus arriva il report degli esami medici a cui sono stati sottoposti sia Rodrigo Bentancur che Giorgio Chiellini usciti acciaccati dalla sfida di ieri sera contro il Sassuolo. Per entrambi gli accertamenti clinici hanno escluso lesioni muscolari. Un sospiro di sollievo quindi per Maurizio Sarri che aveva ammesso di aver commesso un errore nell'affrettare il rientro soprattutto del difensore italiano.



IL REPORT

I bianconeri hanno subito ricominciato a lavorare, in vista della sfida di lunedì prossimo all’Allianz Stadium contro la Lazio. Il menu, come sempre in un “day after” ha previsto recupero e scarico per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto della squadra ha affrontato lavoro personalizzato.



Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Domani la squadra è a riposo: ritorno in campo per gli allenamenti programmato per sabato pomeriggio.