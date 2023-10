La prima di Adrien Rabiot con la fascia da capitano della Juventus al braccio sarà a San Siro contro il Milan. E la promozione a leader dello spogliatoio non è un segnale casuale perché nel frattempo proseguono anche i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione con i bianconeri. L'idea è quella di proseguire sulle cifre attuali, ma con un contratto della durata più ampia di quella attuale e da firmare dopo la chiusura della semestrale di bilancio a fine gennaio.