Capitolo Genoa su La Gazzetta dello Sport. Che interessa, e tanto, anche le sfere bianconere. Per la Rosea, infatti, il Grifone starebbe studiando i colpi in entrata per la prossima stagione: ha degli obblighi e dei diritti di riscatto che vanno attenzionati prima di stilare il punto all'ordine del prossimo mercato. Punto numero uno: arriverà il riscatto per Antonio Sanabria, a 18 milioni. Mancano sei reti da qui alla fine della stagione, e ci sono tutti i presupposti per far sì che l'ex Siviglia possa restare in maniera permanente qui in Italia. Ecco, nonostante Sanabria, ci sarà spazio anche per Andrea Favilli: l'attaccante di proprietà della Juventus sarà riscattato al pari di Lukas Lerager. Bessa in dubbio.