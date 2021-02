Il mese più corto dell’anno, ma per lasaranno 28 giorni di fuoco., in cui la squadra di Pirlo dovrà districarsi nel migliore dei modi per uscirne indenne, anzi, rinforzata. Perché lungo il cammino si pareranno. A partire da domani, martedì 2 febbraio, quando la Vecchia Signora tornerà negli inferi di San Siro, stavolta però con l’intenzione di vincere contro l’Inter e risalire verso il paradiso. La strada è tracciata, più sterrata che mai, ma la Juve è determinata per affrontarla, con la rosa quasi al completo, a cui manca solo Dybala.