La Juventus lo conosce bene da tempo, il suo nome è appuntato sulle liste.: classe '95, gioca nel Benfica a livelli importanti da tempo e Fabio Paratici lo osserva da anni, non a caso ha mandato un suo uomo di fiducia di recente a tenere ancora d'occhio questo terzino sinistro anche poche settimane fa nel big match contro il Porto. Grimaldo piace, la Juve considera il suo nome valido e c'è un altro indizio:. Non un canale qualsiasi, visti i rapporti nati con le operazioni Ronaldo e Cancelo.- Insomma, il nome di questo esterno basso spagnolo rientra tra le idee di Paratici per la prossima estate., i candidati sono diversi e il desiderio Marcelo rimane tale al momento; ecco perché Grimaldo tra le alternative valide è sicuramente presente. C'è di più:, nonostante i corteggiamenti dalla Premier League siano sempre più frequenti nelle ultime settimane. Grimaldo pensa alla Juve, forse ci spera, intanto brilla col suo Benfica.