Bloccata all’aeroporto e rimandata a casa, senza la possibilità di unirsi alle compagne di nazionale con cui avrebbe dovuto giocare l’Algarve Cup: Linda Sembrant, difensore svedese delle J Women, è stata fermata all'aeroporto di Monaco per l'emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: “Non vedevo l’ora di unirmi alla Nazionale svedese oggi, ma a causa del Coronavirus in Italia sono stata fermata. Dopo 11 ore all’aeroporto di Monaco, sono tornata di nuovo a casa. P.s. Non sto male, in bocca al lupo alle mie compagne di squadra per l’Algarve Cup”.