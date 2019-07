Ilcontinua a muovere le proprie pedine per rivoluzionare la rosa a disposizione di. Nei prossimi giorni i Red Devils si assicureranno il centrocampista portoghese Bruno Fernandes e dopo di lui presenteranno l'offerta monstre al Leicester per il centrale Harry Maguire valutato non meno di 80 milioni. Colpi in entrata dal grande impatto (anche economico) che sono il preludio ad almeno un'importante cessione e il nome che continua a rimbalzare resta quello diNon è un mistero che lastia provando a riportare in Italia il centrocampista francese. Da tempo, nei contatti per de Ligt e non solo, il ds Fabio Paratici ne sta discutendo con. Un'offerta concreta però non è mai stata presentata al Manchester United che, invece, sta continuando ad intrecciare rapporti con ilsempre più vicino a formulare l'offerta definitiva. Un'offerta importante sia per quanto riguarda la parte fissa che, soprattutto, per la contropartita tecnica che sarà inserita perché come riporta Tuttosport potrebbe essere uno fra(che sogna un ritorno in Premier) e(richiesto espressamente da Solskjaer).Sia lache iltemporeggiano e giocano sul fatto che il contratto die che, quindi, questa potrebbe essere l'ultima estate buona per il Manchester United per ottenere grosse cifre dal suo addio. C'è però un dettaglio, non trascurabile, presente nel contratto attualmente in essere firmato dal francese.di un'ulteriore stagione. Una clausola che mette il Manchester United in posizione di forza, ora palla a Pogba. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com