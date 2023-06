Il posto di Mattia De Sciglio, out fino al 2024? Sarà di Andrea Cambiaso. Questa la decisione della Juve, almeno per quel che riguarda l'inizio di stagione. Con Max Allegri che ha dato l'ok a valutarlo per tutta l'estate, in attesa di capire chi possa poi essere il "titolare" sulla fascia destra considerando i chiari di luna sul fronte Cuadrado.