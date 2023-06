E per ribadire il concetto è arrivato anche il prolungamento di contratto, perché Manna come tutti i dirigenti dell'area sportiva aveva scadenza fissata al 30 giugno 2024: proprio in questi giorni invece è arrivata la conferma della fiducia della Juventus, con un nuovo contratto e una nuova scadenza, rimandata ora al 30 giugno 2025. Una garanzia necessario per il dirigente bianconero e che potrebbe vedere anche altri uomini dell'area sportiva seguire la sua strada, su tutti Matteo. Già bloccati gli arrivi dei collaboratori che Giuntoli avrebbe voluto con sé alla Juve nel caso in cui fosse arrivato in tempo: su tutti Pompilio, ma anche Stefanelli e Scala., poi quando sarebbe arrivato Giuntoli avrebbe dovuto aggiungersi all'attuale gruppo. Confermati tutti quindi, promozione anche per Matteoal fianco di Manna, mentre Federicosarebbe tornato al ruolo di coordinatore tecnico delle squadre "di Vinovo". E per la casella rimasta vacante della Next Gen, ecco il ritorno di Claudio. Poi quando Giuntoli arriverà, si metterà al capo di tutta l'area sportiva, lanciando gradualmente le proprie linee guida, ma arrivando non più in un gruppo di lavoro in scadenza: Manna è il primo a prolungare, proprio lui che prima della rivoluzione di novembre era stato designato dalla proprietà come il ds del futuro. Un futuro arrivato forse più in fretta del previsto. E Francesco? Al termine della transizione potrebbe salire fino al ruolo di amministratore delegato.