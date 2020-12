Dal 3-0 a tavolino contro il Napoli allo 0-3 sul campo con la Fiorentina. La Juventus diventa un facile bersaglio per l'ironia dei tifosi di tutte le altre squadre italiane, che sul web si divertono a prendere in giro i bianconeri con numerosi sfottò. La maggior parte dei quali contro il dirigente Pavel Nedved, che ha lasciato la tribuna prima del triplice fischio finale in segno di protesta contro l'arbitro La Penna.



