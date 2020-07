Ormai nessuno in casa Fiorentina parla più del rinnovo del contratto di Federico Chiesa. Joe Barone e Daniele Pradè hanno provato a sondare il terreno, ma alla fine sta emergendo chiara la volontà dell'attaccante viola di vivere una nuova sfida professionale. Il club del presidente Rocco Commisso continua a chiedere 70 milioni di euro, è convinto che la prima società che si farà avanti sarà la Juve ed è disposta a valutare delle contropartite tecniche. Interessa il difensore argentino Romero (ora in prestito al Genoa) e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c'è la suggestione Higuain. L'attaccante argentino ha un contratto da 7 milioni netti a stagione, ma la cifra potrebbe essere spalmata allungandogli il contratto in scadenza tra un anno.