Il presidente Commisso ha aperto in più occasioni alla possibile cessione di Federico Chiesa da parte della Fiorentina: se vuole può andarsene, è il concetto. La Juventus, allora, ha iniziato a lavorare per preparare l'offerta da presentare al club viola. Secondo Tuttosport nell'affare può entrare più di una contropartita. Tra le idee - Rolando Mandragora, Daniele Rugani, Cristian Romero, Luca Pellegrini - è spuntata anche quella di Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa.