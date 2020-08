Andrea Pirlo si presenta ufficialmente come allenatore della prima squadra della Juve. Il Maestro, dopo il raduno di oggi alla Continassa, domani, alle ore 15, interverrà in conferenza all'Allianz Stadium per parlare alla stampa.



Oggi il neo tecnico bianconero ha svolto le visite mediche e ha effettuato il tampone per il coronavirus come il resto della squadra.