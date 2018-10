Sami Khedira ha nel mirino la partita contro il Cagliari in programma il 3 novembre. Il centrocampista tedesco della Juventus, riporta Tuttosport, dovrebbe saltare la prossima sfida di campionato contro l'Empoli e rientrare in tempo per il match con i sardi. Il recupero dall'infortunio ai flessori dovrebbe così permettere al giocatore di essere a disposizione per la partita di Champions League contro il Manchester United all'Allianz Stadium (7 novembre).