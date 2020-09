Dopo la sgambata in casa (30 minuti a tempo) contro l'Under 23, la Juve di Pirlo scende in campo per un'amichevole prima dell'inizio del campionato. Domenica 13 alle ore 10.30, i bianconeri sfideranno il Novara, squadra di Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Una settimana dopo, domenica 20 settembre, la Juve ospita la Samp per la prima partita di Serie A della stagione.