Il destino di Douglas Costa è ancora tutto da scrivere. La Juventus - secondo Tuttosport - non ha intenzione di fare ostruzionismo a un eventuale cessione e i club interessati al brasiliano non mancano di certo. Il Paris Saint-Germain in prima fila, poi anche diverse squadre inglesi come Tottenham, Manchester United e Manchester City. La richiesta bianconera è di 55-60 milioni.